Más Información

Liga MX: Chivas vs Cruz Azul – EN VIVO – Jornada 7 – Apertura 2025

Liga MX: Chivas vs Cruz Azul – EN VIVO – Jornada 7 – Apertura 2025

Liga MX: Santos vs Tigres - EN VIVO - Jornada 7 - Apertura 2025

Liga MX: Santos vs Tigres - EN VIVO - Jornada 7 - Apertura 2025

David Faitelson arremete contra el alcalde de la Benito Juárez; asegura que pronto saldrán documentos de sus exigencias al América

David Faitelson arremete contra el alcalde de la Benito Juárez; asegura que pronto saldrán documentos de sus exigencias al América

Fernando Ortiz regresa al banquillo; dirigirá a un histórico de Chile

Fernando Ortiz regresa al banquillo; dirigirá a un histórico de Chile

Julián Quiñones inició la temporada con gol; así fue el tanto del mexicano con el Al-Qadisiya

Julián Quiñones inició la temporada con gol; así fue el tanto del mexicano con el Al-Qadisiya

El conflicto entre David Faitelson y el alcalde de la Benito Juárez, , continúa. Después de que el periodista deportivo acusara que el funcionario público “no tiene tiempo” para atender la inseguridad en la demarcación, arremetió nuevamente contra él: tachándolo depopulistay arribista”.

Los señalamientos de Faitelson no se detuvieron ahí, puesto que también aseveró que pronto “saldrán a la luz los documentos donde exige palcos, boletos y otras 'cositas' al club [América]”.

“Si el alcalde de Benito Juárez fuese lo elementalmente ejemplar que dice ser, no hubiese permitido, desde que se anunció la mudanza de Cruz Azul y América, que se celebrarán más juegos de futbol en el Estadio de la Ciudad de los Deportes… Es evidente que la zona y la instalación no son propicias para eso”, escribió el periodista en su cuenta de X.

Las palabras de Faitelson surgieron a propósito del partido que las “Águilas” del América disputarán a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, después de recibir una sanción por parte de las autoridades capitalinas.

Entre los rumores que se desataron después del castigo que recibió el equipo de Coapa, destacó una en particular: que al alcalde se le negaron boletos para el partido que las “Águilas” jugarán

Mendoza Acevedo rechazó las acusaciones y sentenció que se trataron de una campaña mediática.

Lee también

¿Qué contestó el alcalde de la Benito Juárez?

El alcalde Luis Mendoza Acevedo no se contuvo y contestó a la publicación de David Faitelson:

“Lo suyo son los infundios y la difamación. Estamos listos para actuar frente a la calumnia y nos reservamos el derecho a proceder conforme nos corresponda”, amenazó el funcionario público.

Ante la decisión de la alcaldía, América jugará este sábado, 30 de agosto, en el Estadio Ciudad de los Deportes sin su afición presente.

Lee también

David Faitelson se enfrascó en una discusión con el Alcalde de la Benito Juárez. FOTO: ESPECIAL
David Faitelson se enfrascó en una discusión con el Alcalde de la Benito Juárez. FOTO: ESPECIAL

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios