David Faitelson arremete contra el alcalde de la Benito Juárez; asegura que pronto saldrán documentos de sus exigencias al América

El conflicto entre David Faitelson y el alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, continúa. Después de que el periodista deportivo acusara que el funcionario público “no tiene tiempo” para atender la inseguridad en la demarcación, arremetió nuevamente contra él: tachándolo de “populista” y “arribista”.

Los señalamientos de Faitelson no se detuvieron ahí, puesto que también aseveró que pronto “saldrán a la luz los documentos donde exige palcos, boletos y otras 'cositas' al club [América]”.

“Si el alcalde de Benito Juárez fuese lo elementalmente ejemplar que dice ser, no hubiese permitido, desde que se anunció la mudanza de Cruz Azul y América, que se celebrarán más juegos de futbol en el Estadio de la Ciudad de los Deportes… Es evidente que la zona y la instalación no son propicias para eso”, escribió el periodista en su cuenta de X.

Las palabras de Faitelson surgieron a propósito del partido que las “Águilas” del América disputarán a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, después de recibir una sanción por parte de las autoridades capitalinas.

Entre los rumores que se desataron después del castigo que recibió el equipo de Coapa, destacó una en particular: que al alcalde se le negaron boletos para el partido que las “Águilas” jugarán

Mendoza Acevedo rechazó las acusaciones y sentenció que se trataron de una campaña mediática.

Lee también América se tomó "atribuciones que no le corresponden", explica alcalde de la Benito Juárez; jugarán a puerta cerrada

Si el Alcalde de Benito Juárez fuese lo elementablemente ejemplar que dice ser no hubiese permitido, desde que se anunció la mudanza de Cruz Azul y América, que se celebrarán más juegos de futbol en el Estadio de la Ciudad de los Deportes…Es evidente que la zona y la instalación… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 30, 2025

¿Qué contestó el alcalde de la Benito Juárez?

El alcalde Luis Mendoza Acevedo no se contuvo y contestó a la publicación de David Faitelson:

“Lo suyo son los infundios y la difamación. Estamos listos para actuar frente a la calumnia y nos reservamos el derecho a proceder conforme nos corresponda”, amenazó el funcionario público.

Ante la decisión de la alcaldía, América jugará este sábado, 30 de agosto, en el Estadio Ciudad de los Deportes sin su afición presente.

Lee también David Faitelson y el alcalde de la Benito Juárez se enfrascan en una discusión; “no tuvo tiempo de investigar”