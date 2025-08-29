América se tomó "atribuciones que no le corresponden", explica alcalde de la Benito Juárez; jugarán a puerta cerrada

El alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza, señaló que la decisión de impedirle al América jugar con público este sábado ante Pachuca se debe a que personal del cuadro de Coapa se tomó “atribuciones que no le corresponden”.

El funcionario le prometió a los vecinos de la colonia Noche Buena, lugar donde se encuentra el Estadio de la Ciudad de los Deportes, que hará respetar la ley.

"Vecinos y vecinos en Benito Juárez. Quiero informarles que se tomó la determinación de que el partido entre los equipos del América y Pachuca se deberá llevar a cabo a puerta cerrada, debido a que el personal de seguridad del Club América se excedió en sus atribuciones al cerrar una vialidad cuando no le correspondía poniendo en riesgo la seguridad de las familias en Benito Juárez", mencionó en su cuenta de X.

Además, el alcalde rechazó que la decisión de cerrar el inmueble se deba a que no recibió unos boletos que pidió al club, como se llegó a mencionar en redes sociales.

"A todos aquellos que han señalado un supuesto acto de corrupción, quiero decirles de manera categórica que es completamente falso y me reservo mi derecho a proceder legalmente ante tales actos de difamación. Ésta es una campaña mediática. Sé que en Benito Juárez hay una gran afición americanista. Les pido su comprensión porque estoy seguro de que, como yo, están convencidos que antes de cualquier interés particular y económico está el orden y la seguridad".

"Mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré siempre por encima de los intereses de cualquier televisora o equipo de futbol. Y siempre respaldaré a los funcionarios públicos que cuidan de nuestros vecinos y que en esta ocasión fueron agredidos", finalizó.