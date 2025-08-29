América venció (2-4) al Atlas en la jornada anterior, pero el polémico arbitraje de Marco Ortiz se llevó gran parte de los reflectores.

Para Ramón Juárez, central de las Águilas, el antiamericanismo pretende demeritar siempre que puede sus logros. Así lo manifestó el futbolista mexicano en conferencia de prensa.

“Todo el antiamericanismo trata de ensuciar la imagen del gran partido que hicimos. Cuando sus propios equipos no dan los resultados que esperan, ellos tratan de opacar nuestro trabajo", lanzó Ramón.

Sin embargo, Juárez enfatiza que ven de manera normal las constantes críticas al equipo. Para él, es bueno que los azulcrema estén en boca de todos, para bien o para mal.

"Es lo lindo de este club, al final para bien o para mal siempre se habla, por eso la grandeza de este equipo. Muchos lo quieren ver perder, muchos lo quieren ver ganar. Siempre va a estar eso de que con el arbitraje quieran opacar lo que pasa en la cancha”, aseveró el canterano de los emplumados.

América está lejos de su techo

Si bien, el funcionamiento del América no ha sido el mejor en este torneo, se encuentran en el segundo lugar de la tabla con 14 puntos y para Ramón Juárez su mejor nivel aún está muy lejos.

“Podemos mejorar un montón, podemos dar mejores partidos, mucho más espectáculo a la afición, seguir mejorando y puliendo el funcionamiento. Sería mentira decir que estamos en nuestro tope porque no", concluyó.