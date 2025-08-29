Milan analiza salida de Santiago Giménez; este sería su nuevo equipo

El futuro de Santiago Giménez con el AC Milan vuelve a estar en duda, al menos así lo dio a entender Igli Tare, director deportivo del cuadro italiano, quien manifestó un posible intercambio con otro equipo de la Serie A.

En una entrevista con la Gazzetta dello Sport, el dirigente rossonero aceptó la posibilidad de aceptar un trueque con la Roma, donde el delantero mexicano saldría a la Loba para que Artem Dovbyk se convierta en el nuevo atacante del Milan.

"Estamos evaluando un intercambio entre Dovbyk y Santi Giménez, veremos después del partido. Si es posible, haremos el cambio… si no, nos quedamos con el equipo actual".

'Santi' salió de titular en el partido contra el Lecce de la Jornada 2 de la Serie A, el cual podría definir su futuro con el club de la capital italiana, ya que Tare no ve posible tener a ambos atacantes en el plantel.

"Veremos si será factible. ¿Mantenerlos juntos? No será posible, jugando un partido por semana debemos tener una plantilla adecuada, en ese caso sería solo un intercambio, de lo contrario nos quedaremos como estamos".

Esta no es la primera vez que se maneja una posible salida del mexicano del club, pues con la ventana de transferencias abierta, han habido un par de rumores sobre el futuro del mexicano, pero su agente ha desmentido los mismos.

"Giménez no va a dejar al Milan. Puedo garantizar que esos reportes (de una posible salida) no son verdaderos,se va a quedar en el club", detalló Rafaela Pimenta.

El canterano de Cruz Azul estuvo en el ojo del huracán en estos días por haber "provocado" la lesión de un compañero con quien chocó en un entrenamiento, y sufrió fractura de peroné derecho. Este suceso no fue bien visto por los aficionados en redes sociales que criticaron el presente del mexicano con el club.