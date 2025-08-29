Más Información

Gilberto Mora y Elías Montiel comparten Ranking Mundial con Lamine Yamal; son considerados como joyas del futbol internacional

Gilberto Mora y Elías Montiel comparten Ranking Mundial con Lamine Yamal; son considerados como joyas del futbol internacional

¿De cuánto es la fortuna de Checo Pérez tras firmar con Cadillac?; conoce los negocios que tiene el piloto fuera de las carreras

¿De cuánto es la fortuna de Checo Pérez tras firmar con Cadillac?; conoce los negocios que tiene el piloto fuera de las carreras

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto

Lecce vs Milán: Horario y dónde ver EN VIVO a Santiago Giménez en la Serie A; HOY viernes 29 de agosto

Lecce vs Milán: Horario y dónde ver EN VIVO a Santiago Giménez en la Serie A; HOY viernes 29 de agosto

Atlas encuentra al pequeño aficionado que se viralizó en el duelo contra América; se llevó una gran sorpresa

Atlas encuentra al pequeño aficionado que se viralizó en el duelo contra América; se llevó una gran sorpresa

Además de lo deportivo, la reciente incorporación de con Cadillac para la próxima temporada de la Fórmula 1, también viene con beneficios económicos para el entorno del mexicano.

Además, a día de hoy, el piloto exRedBull posee una gran cantidad de negocios e inversiones que pudo realizar gracias a su sólida carrera en el máximo circuito del automovilismo. Y que en adición, le han dado frutos.

El mexicano Checo Pérez estará de regreso para 2026. FOTO: AFP
El mexicano Checo Pérez estará de regreso para 2026. FOTO: AFP

Lee también

De acuerdo con información de Celebrity Net Worth, especializado en registrar los patrimonios de celebridades y deportistas, Checo Pérez tiene en la actualidad 50 millones de dólares.

Una cifra que acrecentará en 2026 gracias a su regreso a la F1, porque además del dinero contractual, le permitirá firmar con diversos patrocinadores.

Esta abultada cantidad fue posible gracias a los acuerdos firmados con Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull Racing. Sin embargo, el nacido en Guadalajara ha sabido invertir su dinero fuera del mundo deportivo.

¿Cuáles son los negocios de Checo Pérez?

  • Tiene su propia tienda en línea de ropa y accesorios.
  • Tiene una colección exclusiva con la marca Acapella.
  • Se asoció con Habits Proteins para lanzar una línea de proteína vegana.
  • Promueve alimentos y productos acordes a sus valores de bienestar corporal.
  • Es accionista de KVavak, la empresa mexicana que vende y compra vehículos seminuevos.
  • Tiene su propia serie en Disney+.
  • Ha sido protagonista en la serie documental “Drive to survive” de Netflix.
  • Compite en el campeonato de lanchas eléctricas con su equipo “Team México”.
  • Ha colaborado con su imagen en un amplio abanico de marcas, desde bebidas como Nescafé hasta automotrices como Mobil.
  • Ha invertido en el ambiente inmobiliario.
Checo Pérez en 2024 Foto: Imago7
Checo Pérez en 2024 Foto: Imago7

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios