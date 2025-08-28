Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la próxima Copa del Mundo 2026.

En redes sociales, la mandataria federal escribió que México vivirá un momento extraordinario con el mundial de futbol, el cual se desarrollará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Destacó que, México tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026 . Asimismo, recordó que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva.

Lee también Esta es la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Japón y Corea del Sur; destaca el regreso del Chucky Lozano y otras sorpresas

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió su boleto para la inauguración del Mundial 2026. FOTO: @Claudiashein

Sheinbaum Pardo, en compañía con al alto mando de la FIFA, compartió diversas fotografías entre ellas una cargando la Copa del Mundo, la cual puede ser tocada por jugadores ganadores del campeonato y los presidentes de los países anfitriones.

Además. recibió el boleto número uno para el primer partido de la gran fiesta en el Coloso de Santa Úrsula.

Recientemente, Gianni Infantino acudió a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le agradeció la creación de un grupo de trabajo especial encargado de supervisar los preparativos del Mundial de Clubes FIFA 2025 y de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cabe recordar que, el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 que se celebrará en su país, en México y en Canadá, se efectuará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

Lee también Gilberto Mora interesa al Real Madrid; su agente lo confirma