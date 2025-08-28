Gilberto Mora interesa al Real Madrid; su agente lo confirma

La irrupción de Gilberto Mora en el futbol mexicano continúa dando sus frutos, pues de acuerdo con la agente del futbolista de los Xolos de Tijuana, el Real Madrid está interesado en el juvenil azteca que maravilla a la Liga MX.

Con tan solo 16 años, "Morita" se ha consolidado como titular indiscutible en los Xolos de Tijuana, club con el que debutó el semestre pasado, y a partir de ese momento ha ido en un constante crecimiento que cautiva a los clubes de todo el mundo.

Después de haber disputado la Copa Oro con la Selección Mexicana, el joven talento mexicano aumentó las expectativas que existen a su alrededor e incluso eso ocasionó que más clubes lo empezaran a seguir de cerca.

Su presentación en un torneo mayor con el Tri dejó maravillados a propios y extraños, ya que el talentoso juvenil desplegó su increíble repertorio futbolístico en los minutos que disputó en la conquista de la Copa Oro.

¿Qué dijo la agente de Gilberto Mora sobre el Real Madrid?

Rafaela Pimenta, agente del joven mexicano, fue entrevista por el canal español "La Sexta", donde aceptó el interés del cuadro merengue por su representado.

"Sí está relacionado (con el Real Madrid) y yo creo que es normal que esté relacionado con grandes equipos porque el chico de verdad es muy joven y fuerte. Yo creo que vamos a escuchar aún muchas simulaciones; a ver qué pasa".

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨



💣 Rafaela Pimenta, agente de Haaland, confirma el INTERÉS del REAL MADRID por GILBERTO MORA.



📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/Ri355BzqEj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2025

Eso sí, la representante del mexicano aseguró su postura sobre el futuro de Mora: "Prefiero que vaya a dónde sea feliz".

En este mismo espacio, Rafaela Pimenta alabó lo que ha conseguido el canterano de Xolos, enfatizando que eso lo ha puesto en un plano internacional.

"Mora ganó Copa Oro este verano,es el chico más joven en ganar la Copa Oro en la historia de la competición internacional, el chico muy bien, se está hablando de él en todos los sitios".