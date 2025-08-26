Más Información

Gilberto Mora se encuentra en el radar del Real Madrid; el equipo espera tenerlo al cumplir 18 años

Pumas anuncia que su partido contra Atlas cambia de horario; conoce a qué hora se jugará

Sergio Busquets deja en el aire su continuidad con Inter Miami; su contrato termina este año

VIDEO: Julio César Chávez Jr. se reencontró con su papá; se saludaron con beso en la boca

Alejandro Zendejas vuelve con Estados Unidos; fue convocado para un par de partidos amistosos

Gilberto Mora es, sin duda alguna, uno de los jóvenes jugadores mexicanos con mayor proyección para el futuro. Gracias a su capacidad y talento, se ha ganado un lugar como titular en la Liga MX con apenas 16 años.

El enorme desempeño con la camiseta de los Xolos de Tijuana le ha permitido ganarse el respeto de la afición e incluso llegar a la Selección Mexicana Mayor, que bajo las órdenes de Javier Aguirre, ya lo vio levantar la Copa Oro 2025.

Con esos reflectores, Mora —quien ha recibido elogios por parte de varios compañeros del Tricolor, como Santiago Giménez— ha expresado su deseo de jugar en Europa, objetivo por el que ha trabajado y que lo llevó recientemente a cambiar de promotor.

El mexicano, quien ahora es el líder del equipo fronterizo, ha sido protagonista en los últimos meses de una enorme cantidad de rumores que lo colocan fuera del país, vinculado con varios equipos importantes del planeta.

Mora, quien lleva el futbol en la sangre gracias a su padre, exfigura del futbol mexicano, ha sido relacionado con grandes instituciones, entre las que destaca el Real Madrid.

De acuerdo con reportes desde España, Gilberto Mora es seguido muy de cerca por el equipo ibérico, que esperaría a que el futbolista cumpla la mayoría de edad para contratarlo.

Será hasta ese momento que Mora pueda seguir avanzando con miras a cumplir su sueño, mientras continúa sumando experiencia en su equipo y selección, con la ilusión de formar parte de los elegidos para la Copa del Mundo de 2026.

