La segunda edición de la UEFA Champions League bajo el formato de liga ya tiene cruces definidos para la primera fase. La edición 2025/26 del torneo de clubes más importante del mundo tendrá interesantes choques en la fase de liga.

Los 36 equipos participantes fueron divididos en cuatro bombos diferentes según su coeficiente UEFA. Los clubes enfrentarán a dos conjuntos de cada bombo, dando así un balance a los calendarios de todos los participantes.

Está restringido que dos clubes de un mismo país se enfrenten en la primera fase, lo que vuelve más complicado el armado del calendario. La edición 2025/26 cuenta con duelos imperdibles como el del Real Madrid ante el Manchester City, el Barcelona contra Liverpool y el Bayern Múnich ante el campeón defensor: Paris Saint-Germain.

A la fase de eliminación clasificarán los ocho mejores equipos, según la tabla de posiciones. Estos avanzarán a octavos de final de manera automática, mientras que del lugar 9 al 24 disputarán un playoff a ida y vuelta por los sitios restantes. Solo ocho equipos quedarán eliminados en la fase de liga.

El torneo empieza este 16 y 17 de septiembre con los primeros duelos de la edición 2025/26 de la UEFA Champions League.

Así quedaron los enfrentamientos de los clubes más importantes de la competencia

Liverpool

Local: Real Madrid, Atlético de Madrid, PSV y Qarabag

Visitante: Inter de Milán, Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille y Galatasaray

Barcelona:

Local: PSG, Eintracht Frankfurt, Olympiacos y Copenhague

Visitante: Chelsea, Brujas, Slavia Praga, Newscastle United

Real Madrid

Local: Manchester City, Juventus, Olympique Marseille y Mónaco

Visitante: Liverpool, Benfica, Olympiacos y Kairat Almaty

Bayern Múnich

Local: Chelsea, Brujas, Sporting de Lisboa y Unión SG

Visitante: PSG, Arsenal, PSV y Pafos

Chelsea

Local: Barcelona, Benfica, Ajax y Pafos

Visitante: Bayern Múnich, Atalanta, Napoli y Qarabag

PSG

Loca: Bayern Múnich, Atalanta, Tottenham y Newcastle

Visitante: Barcelona, Bayer Leverkusen, Sporting de Lisboa y Athletic de Bilbao

Manchester City