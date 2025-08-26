Manuel ‘Superman’ Vázquez se tomó en serio el hecho de encarnar a un superhéroe. Más allá del parecido que un viejo entrenador le encontró con la figura de Clark Kent, Vázquez es un superhéroe de la vida.

El tapatío usa su fuerza para una noble causa, como lo haría cualquier personaje de historietas. El Superman volvió de una larga pausa boxística de más de dos años para apoyar a la población. El fallecimiento de su abuela lo alejó de los encordados, en vías de ordenar sus prioridades y reencontrarse con su familia, a la cual dejó con tan solo 15 años en busca de trascender como pugilista.

Vázquez, hoy de 26 años, decidió invertir en negocios y sobre todo en dedicar su atención para que todos en su entorno puedan crecer en sus distintos ámbitos. “Soy empresario, me dedico a la comercialización de chile seco en todo México, El motivo de mi regreso es porque estoy haciendo una fundación en Guadalajara, Jalisco”, cuenta en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

“Las ganancias de mis peleas serán donadas para personas con necesidades médicas, gente que vive al día y deportistas. No pretendo cambiar al mundo, pero sí dar un poco de lo que Dios me ha permitido lograr en mi vida”, confiesa.

Es por eso que el pasado 2 de agosto peleó en Caracas, Venezuela ante el local Keine Montenegro en un combate por el Campeonato Mundial de Peso Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El Superman se impuso y el dinero obtenido ya tiene destino.

“Yo vivo en la Ciudad de México en donde hay una colonia llamada Romero Rubio, es un barrio muy pesado. Ahí tengo a un entrenador que tiene como 200 niños entrenando en un parque. Mi sueldo también se va a ocupar para levantar un gimnasio para esos jóvenes, para darles esa oportunidad de que se esfuercen, consigan grandes cosas y ¿por qué no?, que salgan nuevos campeones para México”, concluyó.