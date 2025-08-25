Exfutbolista campeona con Chivas debutará como boxeadora; ya tiene fecha para pelear

En noviembre del 2017 un grupo de futbolistas mexicanas hicieron historia al convertirse en las primeras campeonas de la Liga MX Femenil. Las Chivas de Blanca Félix, Tania Morales, Norma Palafox y compañía se convertían en las primeras monarcas del circuito rosa.

Entre aquella camada de históricas futbolistas se encontraba una joven Samara Alcalá, de tan solo 19 años. La defensora con pasado rojiblanco hoy vive alejada del futbol profesional y ya comenzó a trabajar en la que será su nueva disciplina: el boxeo.

Luego de su paso por el Reaño Sagrado, Alcalá tuvo la oportunidad de participar en el reality de la televisión Exatlón a sus 22 años. Volvió al futbol profesional con Puebla, pero desde 2022 se quedó sin equipo para continuar su carrera como futbolista.

Amante del deporte, la exfutbolista comenzó a entrenar box y tendrá su primera pelea el próximo 19 de septiembre. El debut de Alcalá no será profesional ya que verá acción en una función amateur en Black Box Jardines, gimnasio en donde entrena, mismo que celebrará su quinto aniversario.