David Faitelson pide pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña; "El próximo Supernova"

Daniil Medvedev recibe fuerte multa económica; su mal comportamiento en el US Open fue castigado

Inter Miami avanza a la final de la Leagues Cup; Lionel Messi marcó doblete

Germán Berterame lanza mensaje a Javier Aguirre; "Ilusiona estar en el Mundial"

Cruz Azul lanza campaña para apoyar a Fernando Navarro; esperan alcanzar un objetivo económico

Hace unas semanas, México fue escenario de un evento espectacular que unió el deporte con las redes sociales: Supernova, un show en el que diversos influencers se enfrentaron en el ring de boxeo por el reconocimiento de sus seguidores.

El gran espectáculo rompió récords de audiencia, lo que generó en los creadores la posibilidad de repetir la fórmula, presentando en los siguientes meses una cartelera aún más fuerte.

Con ese gran éxito, David Faitelson, periodista de Televisa y quien participó como conductor, no dudó en proponer ideas para una nueva pelea en la siguiente edición, sugiriendo un enfrentamiento entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña.

El famoso conductor de TUDN, conocido por su estilo polémico, compartió su opinión sobre el enfrentamiento entre ambos políticos ocurrido este miércoles en el Senado de la República, imágenes que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

"El próximo Supernova podría tener 'políticos'...", escribió, generando de inmediato una gran interacción entre los usuarios, quienes comenzaron a crear imágenes promocionales sobre la posible confrontación.

