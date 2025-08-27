Comentarista de Televisa reacciona a la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña; "Estos ridículos tienen al país en la lona"

Más Información

El Senado de la República se convirtió este miércoles en escenario de una confrontación física entre dos figuras de la política mexicana: Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado y militante de Morena.

Lo que comenzó como un reclamo por el uso de la palabra terminó en empujones, gritos y golpes, dejando al descubierto las tensiones acumuladas en los últimos meses.

Las imágenes de lo ocurrido, que de inmediato llegaron a las redes sociales, le han dado la vuelta al mundo, generando una enorme cantidad de burlas y reacciones contundentes.

Una de las más destacadas fue realizada por Carlos Aguilar, una de las voces más reconocidas en Televisa, quien durante años se ha encargado de compartir su pasión por el boxeo.

El "Zar", como es llamado en cada transmisión de TUDN y anteriormente en TV Azteca, compartió un video editado en el que se escucha su narración empalmada con lo ocurrido entre los dos personajes políticos.

A la par, dejó un fuerte comentario, tachándolos de ridículos y de tener una actitud deplorable.

"Ajjjjjjjjaaaaaaa con estos ridículos!!!! En la lona tienen al país, la deplorable clase política! Hijos de la inmundicia!", escribió en su cuenta de X.

