Comentarista de Televisa reacciona a la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña; "Estos ridículos tienen al país en la lona"

El Senado de la República se convirtió este miércoles en escenario de una confrontación física entre dos figuras de la política mexicana: Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado y militante de Morena.

Lo que comenzó como un reclamo por el uso de la palabra terminó en empujones, gritos y golpes, dejando al descubierto las tensiones acumuladas en los últimos meses.

Lee también Santos de Brasil lanza oferta millonaria por estrella de la Liga MX; el futbolista estaría analizando la situación

Las imágenes de lo ocurrido, que de inmediato llegaron a las redes sociales, le han dado la vuelta al mundo, generando una enorme cantidad de burlas y reacciones contundentes.

Una de las más destacadas fue realizada por Carlos Aguilar, una de las voces más reconocidas en Televisa, quien durante años se ha encargado de compartir su pasión por el boxeo.

Lee también Marco Antonio 'Gato' Ortiz rompe el silencio y lanza un mensaje a sus críticos; "Pocos cuentan con preparación"

El "Zar", como es llamado en cada transmisión de TUDN y anteriormente en TV Azteca, compartió un video editado en el que se escucha su narración empalmada con lo ocurrido entre los dos personajes políticos.

A la par, dejó un fuerte comentario, tachándolos de ridículos y de tener una actitud deplorable.

"Ajjjjjjjjaaaaaaa con estos ridículos!!!! En la lona tienen al país, la deplorable clase política! Hijos de la inmundicia!", escribió en su cuenta de X.