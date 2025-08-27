Marco Antonio 'Gato' Ortiz rompe el silencio y lanza un mensaje a sus críticos; "Pocos cuentan con preparación"

Marco Antonio 'Gato' Ortiz, uno de los árbitros más experimentados en la Liga MX, vivió hace unos días un momento complicado al volverse tendencia en redes sociales por su actuación en el partido entre América y Atlas.

El silbante, quien marcó durante el partido dos penaltis favorables a los azulcremas, recibió ataques por parte de usuarios debido a la forma en que condujo el encuentro, sumando ya siete penales en los últimos seis partidos.

Con esa estadística y el rechazo de los fanáticos y especialistas, Ortiz —quien recibió una sanción por parte de la Concacaf luego de pedirle una camiseta a Lionel Messi— rompió el silencio y compartió un mensaje mediante su cuenta.

"Todos tienen opiniones. Algunos tienen ideas. Pocos cuentan con preparación. Y casi nadie posee el conocimiento real para respaldarlo todo. Porque sin conocimiento… SIMPLEMENTE eres una persona con una OPINIÓN", redactó en su cuenta de Instagram.

Las palabras de Antonio Ortiz tuvieron respuesta inmediata por parte de los usuarios, quienes continuaron con las ofensas hacia el central, lo que lo llevó a limitar los comentarios en su red social.

Luego de lo vivido en la semana, Ortiz no fue castigado y seguirá teniendo actividad en la Liga MX, al aparecer asignado para el juego entre Santos Laguna y Tigres, correspondiente a la fecha 7 del Apertura 2025.