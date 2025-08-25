Medios en Francia destacan el debut de Allan Saint-Maximin con América; "Ya es decisivo en México"

América derrotó hace unas horas con gran autoridad (4-2) al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, un resultado que trajo grandes noticias para el equipo azulcrema.

Entre ellas destacó la gran actuación de su refuerzo bomba para el Apertura 2025 de la Liga MX, el delantero francés Allan Saint-Maximin, quien en su debut con la escuadra de André Jardine anotó su primer gol en México.

La anotación del galo, además de provocar una enorme ovación de la afición, significó una gran noticia para los medios de comunicación en Francia, que dieron seguimiento al estreno goleador del exjugador del Newcastle United.

Luego de su primera aparición, los elogios no se hicieron esperar en Europa, destacando la publicación del diario L’Équipe, el de mayor prestigio en materia deportiva en aquel país, que celebró lo ocurrido con su compatriota.

"Gol en su primer partido: Allan Saint-Maximin debuta con éxito en México", se puede leer en el portal, una fórmula que replicó el medio So Foot, que consideró espectacular el debut del exfutbolista del Fenerbahçe.

"El exjugador del Newcastle tuvo un debut espectacular en la cancha del Atlas, en Guadalajara, el domingo por la noche. Entró al campo después de la hora de juego, cuando su equipo perdía en el marcador, y el francés marcó el gol de la victoria en el minuto 89, en su primer partido con su nuevo equipo", publicaron.