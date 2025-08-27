Más Información

Rodrigo Huescas jugará la Champions League con el Copenhague; el mexicano fue titular contra Basel

Raúl Jiménez anota en la victoria del Fulham sobre el Bristol City; el delantero mexicano se mantiene encendido

Checo Pérez lanza dardo a Red Bull; esto dijo el mexicano en su primera conferencia como piloto de Cadillac

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Sigue EN VIVO la conferencia de Checo Pérez en la Ciudad de México; todo sobre su regreso a la Fórmula 1

Este miércoles el Copenhague venció 2-0 (3-1 global) al Basel suizo para firmar su clasificación a la fase de liga de la próxima , que contará con la presencia de futbolista mexicano Rodrigo Huescas.

El camino de Huescas en Europa ha sido positivo desde su llegada, a pesar de aquel incidente vial que derivó en una multa y un castigo que se extendió hasta la Selección Mexicana, ya que Javier Aguirre no lo convocó para la última Copa Oro.

Ahora, le tocará cumplir el sueño de la gran mayoría de futbolistas, jugar el torneo más prestigioso del viejo continente, la Champions League.

El Copenhague empezó su camino a la Champions League en la fase de clasificación. Primero venció al Drita (3-0 global) en la segunda ronda; después, superó al Malmo de Suecia (5-0) en tercera ronda y finalmente, eliminó al Basel en el Play-Off que entregó el boleto a la fase de liga.

Desde luego, Huescas fue partícipe del proceso del conjunto danés para clasificar.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL SORTEO DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025?

  • Día: jueves 28 de agosto
  • Hora: 10:00 horas (Ciudad de México)
  • Transmisión: HBO Max, FOX, Tubi y Caliente TV.

