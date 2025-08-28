Andrés Vaca se disculpa por narración durante el gol de Allan Saint-Maximin; "nunca narro con toques de humor", asegura

“La peor de toda su carrera”, fue como aficionados en redes sociales catalogaron la narración de Andrés Vaca en el partido entre Atlas y América de la sexta fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¡Debutó, anotó y lo bailó! 🕺🕺🕺



¡El primero de Allan Saint-Maximin como Águila! 🦅🔥 pic.twitter.com/4cOKHrOGaN — Club América (@ClubAmerica) August 25, 2025

Los internautas no perdonaron al cronista, de quien tacharon de “exagerada” la manera en la que gritó el gol del debutante francés Allan Saint-Maximin. El atacante de 28 años se estrenó como goleador en el futbol mexicano en su presentación con las Águilas.

Vaca pidió perdón, a través de su cuenta de X, por el toque humorístico que le quiso dar a su narrativa durante el festejo de Saint-Maximin. “Perdón por esa narración. Medí mal el termómetro de Saint-Maximin y no sé por qué pensé que un mame así sería bien recibido”, escribió el narrador de Televisa.

“Raro en mí porque nunca narro con toques de ‘humor’. Pero bueno, aprendí. No volverá a suceder. Gracias igualmente”, concluyó su mensaje de respuesta a un usuario que le pidió “no creer que habla francés”.