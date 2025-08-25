Más Información

Exárbitro mexicano señala al 'Gato' Ortiz y sus dudosas marcaciones a favor del América; "no es sano"

Andrés Guardado se despide de México tras su retiro; buscará convertirse en entrenador en Europa

Edson Álvarez manda contundente mensaje a los aficionados del Fenerbahce; "Queremos ganar títulos"

Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz le perdona la expulsión a un jugador del América; le pide que no le reclame las jugadas

Ni los americanistas toleran ya a Andrés Vaca; en redes sociales se quejan de la narración del cronista

volvió a las transmisiones en Liga MX y la respuesta de la afición fue negativa. El narrador mexicano fue duramente criticado por su actuación en el partido entre Atlas y América.

Usuarios en redes sociales catalogaron su participación en el último juego del conjunto azulcrema como “la peor en su carrera”. Ni siquiera los mismos seguidores de las Águilas toleraron la crónica de Vaca, tachándola de exagerada.

La gota que derramó el vaso fue el tanto del francés Allan Saint-Maximim, en donde Vaca interrumpió en repetidas ocasiones el canto del gol con palabras en el idioma del refuerzo del América. Los internautas criticaron la acción del cronista, insistiendo en lo forzada que esta fue.

Vaca también erró en los datos que arrojó durante el partido, cuando aseguró que Joao Paulo Dias podría ser el primer tricampeón de goleo en torneos cortos y negando que Christian Benítez lo hubiera hecho antes. El fallecido atacante ecuatoriano ganó la corona de goleo del futbol mexicano en los torneos Clausura 2012, Apertura 2012 y Clausura 2013.

