América vivió un gran domingo al vencer 4-2 al Atlas en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, donde Allan Saint-Maximin firmó un increíble debut al hacer su primer gol con las Águilas. Sin embargo, los azulcremas fueron señalados por la polémica arbitral que hubo en este duelo.

El Estadio Jalisco vivió una montaña rusa de emociones en el juego entre los rojinegros y los de Coapa. En un inicio existió preocupación por la lluvia y tormenta eléctrica que atrasó el arranque del partido, durante el duelo hubo varios gritos de gol, así como enojo por parte de la afición de los Zorros.

La molestia del Atlas y sus seguidores se dio debido a un par de situaciones arbitrales que impactaron directamente en el resultado del juego, teniendo como afectados al cuadro local, al menos así es como lo vieron ellos.

Las redes sociales también reaccionaron a esta polémica, donde seguidores de diferentes equipos emitieron su opinión respecto a lo sucedido en la casa de los rojinegros.

En una publicación del América, un aficionado del Cruz Azul respondió haciendo alusión a la ayuda arbitral que recibieron, por lo que Saint-Maximin le contestó y desató las risas por parte de su afición en redes sociales.

"Ven como aguilai y el gato les ayudan descaradamente, por eso nunca serán tomados en cuenta como un equipo serio, son unas ratas de mi... que juegan por sus propias reglas, agradecido de no ser esa cagada de equipo, dan mucho asco", publicó el aficionado celeste.

"La única ayuda que recibo esta noche son tus lágrimas... con eso duermo de maravilla", respondió el francés.

La respuesta del ex del Newcastle acumula más de 500 mil visualizaciones, contando con 13 mil me gusta, dos mil retweets y más de 400 comentarios, algunos de ellos en contra de su respuesta y otros a favor.