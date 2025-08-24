VIDEO: Allan Saint-Maximin debuta con gol en el América; así fue la anotación del francés

El América venció al Atlas (4-2) en una noche de película. Entre la lluvia, amenaza de tormenta eléctrica y el debut goleador de Allan Saint-Maximin, el americanismo festeja una nueva victoria que mantiene el invicto en el Apertura 2025.

El debut del futbolista francés tardó en llegar, pero valió la pena. Cuando las Águilas más lo necesitaban, apareció para anotar el gol que marcó la remontada azulcrema y amargar la bienvenida de Diego Cocca en el estadio Jalisco.

Saint-Maximin entró al campo de juego al minuto 61 en lugar de Brian Rodríguez, autor del primer gol del partido tras la polémica decisión de cobrar penal por parte de Marco Antonio 'Gato' Ortíz.

Su impacto fue inmediato, con muestras de su talento para sacarse rivales de encima gracias a su potencia y dominio físico. Sin embargo, hizo explotar a los miles de aficionados americanistas en el estadio Jalisco sobre el final del partido.

Con el partido empatado 2-2, al minuto 89 abrió el juego con sus compañeros hasta que el balón llegó de regreso a él tras un centro por el costado derecho, mismo que definió de primera intención en el centro del área para anotar el 3-2 y, como su festejo, darle la "voltereta" al marcador.

América festejó su debut goleador en redes sociales publicando el gol y el siguiente mensaje: "Debutó, anotó y bailó. El primero de Allan Saint-Maximin como águila".

ASÍ FUE EL GOL DE ALLAN SAINT-MAXIMIN