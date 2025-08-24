El 'Gato' Ortíz vuelve a beneficiar al América con un penal; estos son LOS MEJORES MEMES

Más Información

Esta noche el cierra la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del estadio Jalisco contra el Atlas, donde, gracias a un penalti cobrado por el árbitro Marco Antonio Ortíz, tomaron la delantera en el marcador.

Desde aquella final en la que el América venció al Cruz Azul en el estadio Azteca con el polémico penalti cobrado por el Gato tras una supuesta infracción de Carlos Rotondi, los aficionados del resto de equipos en la Liga MX suelen burlarse de las Águilas acusando una supuesta tendencia a favor del conjunto americanista cada vez que Ortíz es designado como el árbitro central.

Esta noche, al minuto 18, el 'Gato' volvió a sancionar la pena máxima tras una supuesta mano imprudente dentro del área rojinegra, decisión que tomó sin consultar al VAR.

Finalmente, Brian Rodríguez anotó el penal que significó el 1-0 parcial para las Águilas y las redes sociales se inundaron con LOS MEJORES MEMES por una nueva decisión arbitral en favor de las Águilas.

Sin embargo, contrario a lo que se podría pensar, a los aficionados del América no les afecta esa percepción que se tiene sobre su club y el arbitraje. De hecho, ellos también se sumaron a las burlas y memes al respecto.

LOS MEJORES MEMES del nuevo penalti que cobró el Gato Ortíz a favor del América
