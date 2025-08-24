Alexis Vega rompió el silencio tras video viral de su cuñada; "Desafortunadamente cayó en las provocaciones"

Este sábado el Toluca cayó en su visita al estadio Olímpico Universitario frente al Cruz Azul (0-1) en una jornada donde ante la ausencia de sus figuras, los reflectores se los llevó la cuñada de Alexis Vega, quien fue retirada tras encarar a los aficionados cementeros que insultaron al futbolista escarlata.

Al terminar el partido, en redes sociales se viralizó el video de la cuñada de Vega siendo retirada del estadio por elementos de seguridad mientras insultaba e intercambiada gritos con aficionados del Cruz Azul, diciendo: "Ojalá ganarás lo que Alexis".

Lee también Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Al principio, se especuló con que la mujer del video fuera Paula González,la esposa del seleccionado mexicano; sin embargo, el propio Vega reveló que se trata de su cuñada y rompió el silencio con una explicación a la reacción que tuvo en las gradas.

En un mensaje publicado en X, antes Twitter, el capitán del Toluca escribió: "Respecto a este video que se está difundiendo con información falsa, quiero aclarar que la que aparece en el video no es mi esposa. Se trata de mi cuñada. Desafortunadamente cayó en las provocaciones de insultos hacia mi persona".

Lee también Abogado de Julio César Chávez Jr. revela cuánto tiempo podría pasar en la cárcel; fue acusado por delincuencia organizada y tráfico de armas