Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Finalmente, la espera terminó. Luego de casi dos meses desde su llegada, Aaron Ramsey pudo debutar con la camiseta de los Pumas. Su presentación fue doblemente especial al hacerla en el estadio Olímpico Universitario.

El centrocampista galés ya vivió sus primeros minutos con el equipo auriazul, tras ingresar de cambio en el partido contra el Puebla, correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.

🚨 ¡Aaron Ramsey DEBUTA con los Pumas! 🚨



Finalmente, el centrocampista galés hace su presentación en el futbol mexicano 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



El ex del Arsenal recibe una cálida bienvenida en el Olímpico Universitario 🗣️ pic.twitter.com/AXo5V8mOZS — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 25, 2025

El exjugador del Arsenal y de la Juventus entró en el minuto 62 del segundo tiempo, en sustitución de Guillermo Martínez.

Desde que se colocó junto al árbitro asistente, la afición auriazul no dudó en mostrarle su apoyo al capitán de la Selección de Gales.

Cuando ingresó, los seguidores presentes en el estadio Olímpico Universitario estallaron de emoción por ver jugar a uno de los refuerzos bomba que contrató su equipo para este torneo.

Por primera vez desde que se anunció su contratación, el histórico futbolista británico pudo ocupar un lugar en la banca del Club Universidad Nacional, así que la expectativa sobre su debut era bastante alta.

Con la necesidad de abrir el marcador ante el Puebla, Efraín Juárez no lo pensó y decidió echar mano del experimentado mediocampista.

De esta manera, Aaron Ramsey pudo hacer su presentación con la camiseta de los Pumas y la vivió de manera muy especial porque la afición lo recibió con una cálida ovación.

