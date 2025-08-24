Chelís adelanta su regreso a la Liga MX; asegura que Puebla cambiará de dueños

José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como "Chelís", es uno de los entrenadores más apasionados y carismáticos de la Liga MX, quien gracias a sus métodos encontró gran popularidad.

Pese a tener trayectoria en varios equipos, Sánchez Solá es conocido por su gran amor al Club Puebla, equipo con el que logró el ascenso en 2007 y desarrolló una química envidiable.

Con ese gran cariño por la institución poblana, el ahora comentarista de ESPN no dudó en hablar del futuro del equipo, que no ha tenido su mejor desempeño bajo la dirección de TV Azteca, asegurando que está por vivir una transformación.

De acuerdo con el también empresario, La Franja cambiará pronto de dueños, lo que permitirá un cambio completo y buscará ahora los primeros planos del futbol mexicano.

En la conversación, Chelís agregó que, con ese movimiento, se verá su regreso a los banquillos de la Primera División, al establecer que el nuevo dueño lo tiene considerado como entrenador del equipo.

"El equipo Puebla no tarda en cambiar de dueños, y el dueño actual, que hace una gran televisión, va a seguir haciéndolo. La afición de Puebla y su historia, alguien la va a retomar y lo hará un equipo importante. En ese núcleo estoy yo", mencionó con Jorge Ramos.

⚽😯 ¡El Chelís volvería al Club Puebla!



Durante una entrevista para el programa Jorge Ramos y su Banda, el técnico anunció que el equipo será vendido próximamente por su actual dueño, Ricardo Salinas Pliego, y que en el nuevo proyecto él está contemplado para ser el director… pic.twitter.com/Kk48lIOYbC — Diario Cambio (@Diario_Cambio) August 24, 2025

Actualmente, José Luis Sánchez Solá "Chelís" ocupa un cargo oficial en el gobierno del estado de Puebla como rector de la Universidad del Deporte de Puebla, una institución creada con el objetivo de formar profesionales en distintas disciplinas.