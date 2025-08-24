Hijo de José Ramón Fernández critica duramente a David Faitelson; "Por dinero vende hasta a su jefa"

La relación entre José Ramón Fernández y su familia con David Faitelson parece más rota que nunca, luego de una serie de declaraciones que han mostrado molestia por parte de ambos.

El conflicto, que inició tras la llegada de Faitelson a Televisa, ha escalado en diferentes ocasiones, siendo la más reciente gracias a una declaración de Juan Pablo Fernández, hijo del mítico conductor de TV Azteca, quien en una entrevista reciente se lanzó contra David.

Fernández, quien ha compartido varias opiniones polémicas, ahora lanzó una dura crítica a su ex amigo, luego de que este hablara de forma negativa sobre las peleas de box entre influencers y posteriormente apareciera como conductor en un evento de ese tipo.

"Se trepó hasta Faitelson, que por una lana ya vende hasta a su jefa. Había criticado a Alana Flores y corte A, ahí está de comentarista en esa madre. Hay que tener tantita dignidad", mencionó.

Juan Pablo, quien en múltiples ocasiones alabó el trabajo de Faitelson, también habló sobre la reacción del público al abuchear a la estrella, ahora de TUDN, reiterando que la gente no es tonta y se da cuenta de que es un mentiroso.

"La gente se da cuenta del malagradecido, del mercenario, y lo abuchean", finalizó.