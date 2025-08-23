Los Diablos Rojos del México dan detalles del menor impactado por pelota en su estadio; está fuera de peligro

Los Diablos Rojos del México rompieron el silencio tras el incidente que ocurrió en su casa, el estadio Alfredo Harp Helú. Un menor de edad fue atendido tras ser impactado por una pelota que salió de foul a la parte alta del inmueble.

Simón Falah-Assadi Martínez de 9 años se encuentra estable en terapia intensiva, según el comunicado que emitió el conjunto capitalino. El menor que estaba sentado en la sección D1 fue atendido de inmediato en el lugar del percance y posteriormente se le llevó a la enfermería del estadio, con la familia del menor acompañándolo en todo momento.

El equipo aseguró que ha mantenido comunicación con la familia de Simón y que este se encuentra fuera de peligro, pero se mantendrá en terapia intensiva. Los Diablos informaron que el menor está cubierto por el seguro del estadio Alfredo Harp Helú, contrario a los rumores que aseguraban que la familia estaba afrontando dificultades para cubrir los gastos médicos del infante.

En el comunicado también detallan que la malla de protección del Diamante de Fuego es una de las más amplias del país, sin especificar sus dimensiones. Aún cuando la malla sea de gran tamaño, las secciones de berma y las plateas altas se encuentran vulnerables por lo que el equipo invita a “no perder de vista la pelota” en todo momento.