Edson Álvarez es presentado oficialmente como refuerzo del Fenerbahçe; comienza su aventura en Turquía

Finalmente, la espera terminó. Edson Álvarez ya fue presentado como nuevo futbolista Fenerbahçe de la Superliga de Turquía.

El centrocampista mexicano aterrizó en el país transcontinental el viernes pasado, con el objetivo de completar su traspaso con el segundo equipo más ganador en la historia del futbol turco.

Luego de cumplir con los exámenes médicos protocolarios y de pulir los últimos detalles de su contrato, el capitán de la Selección Mexicana se convirtió oficialmente en refuerzo del equipo de José Mourinho.

Durante la madrugada de este sábado, el Fenerbahçe anunció la llegada del dos veces mundialista con un video y el siguiente mensaje: “Bienvenido a nuestra familia, Edson Álvarez”.

Ailemize hoş geldin Edson Alvarez! 💛💙 pic.twitter.com/EPKps31nAw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2025

Como parte de su presentación, se puede observar al canterano del América al puro estilo mexicano: comiendo tacos y nachos.

Durante la conferencia de prensa de su presentación, el mediocampista tricolor reconoció que llegó al equipo turco para “pelear por la camiseta” y que tratará de ofrecer su mejor versión.

“Como jugador del Fenerbahçe, mostraré toda mi calidad en el campo y daré lo mejor de mí. Llevo la camiseta del Fenerbahçe [desde] ahora mismo y daré lo mejor de mí; nuestra afición no debería tener ninguna duda”, declaró.

El Machín también agradeció “el interés tanto del club como de la afición” y aceptó que quedó sorprendido con lo que representa el equipo en Turquía, por o que está “muy feliz” con la decisión que tomó.

“Sabía que el Fenerbahçe era un club enorme antes de venir aquí, pero, desde el primer momento que llegué, vi que el Fenerbahçe es mucho más grande de lo que pensaba. Quiero entrenar con mi equipo lo antes posible, encontrarme con nuestra afición en nuestro estadio y jugar frente a ellos”, mencionó Edson Álvarez.

Por su parte, el director deportivo del conjunto de Estambul, Devin Özek, señaló que se sienten “muy contentos de darle la bienvenida” y resaltó sus cualidades.

“Hemos firmado un contrato con Edson Álvarez, el capitán de la selección nacional mexicana. Es fuerte, inteligente y tiene experiencia internacional de alto nivel”, aseguró.

Cabe mencionar que el centrocampista de la Selección Mexicana seguirá perteneciendo al West Ham y jugará a préstamo con opción de compra al final de la temporada.