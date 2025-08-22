Santiago Giménez lanza contundente mensaje; apaga rumores de una salida del AC Milan

La continuidad de Santiago Giménez en el AC Milan se había puesto en duda por múltiples rumores que ya lo situaban fuera del club italiano, pero el delantero mexicano aprovechó sus redes sociales para mandar un contundente mensaje para disiparlos.

Massimiliano Allegri se convirtió en el nuevo entrenador de Giménez y compañía, un cambio que también pone en suspenso los minutos que podría disputar el mexicano en esta temporada.

Ya todo está listo para una nueva temporada de la Serie A, por lo que en medio de esta incertidumbre, el canterano de Cruz Azul mandó un mensaje en sus redes sociales con el que dejo claro su objetivo para esta campaña.

"La única verdad es que mañana empieza la Serie A!!! y que va a ser una increíble temporada!! Andiamoooooo Forza Milan!!!", escribió Giménez.

La única verdad es que mañana empieza la @SerieA !!! y que va a ser una increíble temporada!!

Andiamoooooo Forza Milan!!! 🔥💪🏼❤️ — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) August 22, 2025

Allegri confía en Santi Giménez

El AC Milan debuta este sábado enfrentando al Cremonese, recién ascendido a la Serie A, y el técnico italiano expresó su sentir respecto al atacante mexicano, deseando que dispute los 90 minutos en el primer partido liguero.

"Estoy muy contento con la actitud de Santiago Giménez. Espero que pueda jugar todo el partido vs Cremonese, ya que empezó a entrenar el 5 de agosto", declaró el estratega en conferencia de prensa.

Giménez arrancó bien su temporada, luego de haber entrado de cambio el fin de semana pasado en el partido de la Copa de Italia. En este duelo, el mexicano entró en lugar de Rafa Leao, que se lesionó en los primeros minutos del juego.

Santi tejió una gran jugada con Pulisic para terminar asistiendo al estadounidense, que marcó el segundo del juego para sellar la victoria de 2-0 sobre el Bari.

En su primer semestre con el Milan, Santiago Giménez disputó 14 juegos, anotando cinco veces y dando dos asistencias.