Gianni Infantino entregó a Donald Trump el trofeo de la Copa del Mundo "por ser un ganador"; así fue el encuentro en la Casa Blanca

Jorge Ruvalcaba sobre la exigencia de Pumas; “En un club grande, lo único que vale es ser campeón”

Mikel Arriola presume beneficios de recibir el Mundial 2026; destaca impacto en lo deportivo, económico y social

Liga MX: Juárez vs Santos- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Diana Flores revela la clave del bicampeonato mundial de México en flag football; apuntan por hacer un gran papel en LA 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el que se celebrará en su país, en México y en Canadá, se efectuará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

Trump realizó el anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y miembros de su Gobierno.

Durante el encuentro, el líder de la FIFA le entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo, mismo que sólo puede ser tocado por los ganadores de la justa y por mandatarios.

"Teniendo en cuenta que es usted, por supuesto, un ganador, la puede tocar", le dijo Infantino a Trump, que preguntó si se lo podía quedar y sugirió que la mantendrá en el Despacho Oval hasta que se celebre el Mundial.

El próximo Mundial, que se celebrará en 16 ciudades de los tres países mencionados entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, contará con 48 equipos participantes, 16 más que en las ediciones celebradas entre 1998 y 2022.

