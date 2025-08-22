Gianni Infantino entregó a Donald Trump el trofeo de la Copa del Mundo "por ser un ganador"; así fue el encuentro en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 que se celebrará en su país, en México y en Canadá, se efectuará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

Trump realizó el anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y miembros de su Gobierno.

Durante el encuentro, el líder de la FIFA le entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo, mismo que sólo puede ser tocado por los ganadores de la justa y por mandatarios.

"Teniendo en cuenta que es usted, por supuesto, un ganador, la puede tocar", le dijo Infantino a Trump, que preguntó si se lo podía quedar y sugirió que la mantendrá en el Despacho Oval hasta que se celebre el Mundial.

El próximo Mundial, que se celebrará en 16 ciudades de los tres países mencionados entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, contará con 48 equipos participantes, 16 más que en las ediciones celebradas entre 1998 y 2022.

