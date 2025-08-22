Ricardo La Volpe no aprueba la llegada de Edson Álvarez al Fenerbahce; "Va a una liga mucho más inferior"

Todo parece indicar que el mediocampista mexicano, Edson Álvarez, está a sólo un par de detalles de oficializar su llegada al Fernerbahce, de la liga de Turquía, luego de haber jugado por dos temporadas en Inglaterra con el West Ham.

Pese a que con este movimiento, Álvarez busca más continuidad en el futbol europeo, para Ricardo La Volpe, es un retroceso en su carrera. A sabiendas de que tiene 27 años de edad.

Edson Álvarez arribó a Turquía para sellar su transferencia al Fenerbahçe y sería presentado en las siguientes horas / FOTO: @FabrizioRomano

¿Qué dijo La Volpe sobre el traspaso de Edson Álvarez al Fernerbahce?

En una reciente entrevista, el 'Bigotón' piensa que jugar en la liga turca perjudicará al mediocampista. A pesar de que va a un equipo que juega competencias europeas, estará por debajo del balompié de élite.

“No vas a comparar una liga con la otra, respeto a Turquía, es otra liga, una liga mucho más inferior. Los grandes jugadores se van a Inglaterra, Francia, España, Italia. Dependiendo a dónde vas a jugar y a qué equipo vas a jugar", aseveró.

"Yo a Turquía no la tengo como ‘uf’, más allá que es un gran equipo que va a estar en la Champions. Son ligas que no están a la altura de Inglaterra, de Italia, mismo Francia, mismo España”, expresó para Claro Sports.

Foto: Imago7

sin embargo, para no verle el lado malo, La Volpe considera que Edson puede aprender demasiado de un equipo que es dirigido por Jose Mourinho.

“Puede mejorar en recibir de espalda. No sabe lo que es un perfil orientado, me extraña que a su edad no sepa. Yo lo tuve más como central y yo le hablé como referencia de un Rafa Márquez. Está a una edad que todavía con un buen técnico de esos que son muy detallistas puede aprender”, finalizó.

El capitán de la Selección Mexicana cambiaría de equipo en verano | FOTO: Imago07

