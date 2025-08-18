Selección Mexicana anuncia microciclo de preparación rumbo al Mundial de 2026; será con jugadores de la Liga MX

La Copa del Mundo está cada vez más cerca de comenzar. En menos de 300 días, el balón rodará en el torneo de selecciones más importante de la FIFA.

Por tercera ocasión en la historia, el Mundial se organizará en México tras las ediciones de 1970 y 1986.

De esta manera, nuestro país se convertirá en el primero que alberga tres justas mundialistas, por lo que los reflectores estarán puestos sobre la Selección Mexicana.

El Tri tendrá la responsabilidad de brindar una actuación más que digna como anfitrión, por lo que tendrá que seguirse preparando de la mejor forma posible.

Por tal motivo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció un microciclo para que el timonel tricolor, Javier Aguirre, pueda seguir moldeando su plantilla de cara a la siguiente Copa del Mundo.

A través de sus redes sociales, la FMF reveló que México tendrá una breve concentración durante los próximos y que será exclusivamente con jugadores de la Liga MX.

Además, el Vasco tampoco podrá contar con los futbolistas que avancen a las semifinales de la Leagues Cup, ni con los que se encuentren participando en con la Sub-20 en el Mundial de la categoría.