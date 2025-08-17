Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025 al terminar la jornada 5

Este domingo terminó la actividad de la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el triunfo del Monterrey sobre Mazatlán (3-2) en el Gigante de Acero, mismo que llevó a la Pandilla a la cima del campeonato junto a los Tuzos del Pachuca.

Sin embargo, la tabla de posiciones está cada vez más apretada, con equipos luchando por meterse a la zona de clasificación directa o vía Play-In.

En tercer y cuarto lugar están Cruz Azul y América respectivamente, ambos con 11 puntos después de sus victorias esta jornada sobre Santos Laguna y Tigres. Quienes completan la zona de clasificación directa a la Liguilla son el Toluca en quinto lugar con 10 puntos y los Tigres en el sexto escalón con 9 puntos. Cabe recordar, que los auriazules tienen pendiente el partido de la jornada 1 contra Chivas.

En el primer lugar de la zona de Play-In, el séptimo escalón de la tabla general, lo tienen los Xolos de Tijuana con 8 puntos, y lo persiguen Santos Laguna, Atlético de San Luis y León con seis puntos.

Dentro de los equipos que hoy por hoy no están clasificados a la siguiente fase están Pumas y Guadalajara. Los dirigidos por Efraín Juárez están en el lugar número 13 apenas con 5 unidades, mientras que el Rebaño, también con partido pendiente, es antepenúltimo con 3 unidades.

