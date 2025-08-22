Más Información

Gianni Infantino entregó a Donald Trump el trofeo de la Copa del Mundo "por ser un ganador"; así fue el encuentro en la Casa Blanca

Gianni Infantino entregó a Donald Trump el trofeo de la Copa del Mundo "por ser un ganador"; así fue el encuentro en la Casa Blanca

Jorge Ruvalcaba sobre la exigencia de Pumas; “En un club grande, lo único que vale es ser campeón”

Jorge Ruvalcaba sobre la exigencia de Pumas; “En un club grande, lo único que vale es ser campeón”

Mikel Arriola presume beneficios de recibir el Mundial 2026; destaca impacto en lo deportivo, económico y social

Mikel Arriola presume beneficios de recibir el Mundial 2026; destaca impacto en lo deportivo, económico y social

Liga MX: Juárez vs Santos- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Liga MX: Juárez vs Santos- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Diana Flores revela la clave del bicampeonato mundial de México en flag football; apuntan por hacer un gran papel en LA 2028

Diana Flores revela la clave del bicampeonato mundial de México en flag football; apuntan por hacer un gran papel en LA 2028

Mikel Arriola brindó una Conferencia Magistral para informar acerca de los beneficios que ha traído ser sede del Mundial de 2026, donde el directivo de la expuso las expectativas y oportunidades rumbo a la Copa del Mundo.

Frente a los Gobernadores del estado de Jalisco y de Nuevo León, las otras dos sedes de la próxima justa mundialista, y a un número de empresarios, Arriola presentó el alcance que tendrá el Mundial del año entrante en nuestro país, pero en específico en las ciudades encargadas de recibir los juegos.

El Comisionado compartió que el impacto social que el Mundial tendrá alcanza más 24 mil empleos generados. Además, resaltó que serán más de mil millones de dólares los ingresos potenciales que habrá en el sector turístico, con una derrama económica de 3 mil millones de dólares, cifra que supera en 235% lo generado en un fin de semana de Fórmula 1 en México.

Lee también:

De la misma forma, expuso la histórica inversión que tendrán las ciudades sedes del Mundial en México del Mundial, para asuntos como transporte, aeropuertos, estadios y obras urbanas, con montos estimados de mil 385.1 millones de dólares en Guadalajara; 3 mil 194.8 millones en Ciudad de México así como 3 mil 866.2 millones para Monterrey.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios