Mikel Arriola brindó una Conferencia Magistral para informar acerca de los beneficios que ha traído ser sede del Mundial de 2026, donde el directivo de la Federación Mexicana de Futbol expuso las expectativas y oportunidades rumbo a la Copa del Mundo.

Frente a los Gobernadores del estado de Jalisco y de Nuevo León, las otras dos sedes de la próxima justa mundialista, y a un número de empresarios, Arriola presentó el alcance que tendrá el Mundial del año entrante en nuestro país, pero en específico en las ciudades encargadas de recibir los juegos.

El Comisionado compartió que el impacto social que el Mundial tendrá alcanza más 24 mil empleos generados. Además, resaltó que serán más de mil millones de dólares los ingresos potenciales que habrá en el sector turístico, con una derrama económica de 3 mil millones de dólares, cifra que supera en 235% lo generado en un fin de semana de Fórmula 1 en México.

De la misma forma, expuso la histórica inversión que tendrán las ciudades sedes del Mundial en México del Mundial, para asuntos como transporte, aeropuertos, estadios y obras urbanas, con montos estimados de mil 385.1 millones de dólares en Guadalajara; 3 mil 194.8 millones en Ciudad de México así como 3 mil 866.2 millones para Monterrey.