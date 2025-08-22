América marcha invicto en este torneo Apertura 2025, es cuarto lugar con 11 puntos, a uno del líder, pero el pasado semestre sigue causando estragos en el Nido.

Irse con las manos vacías aumentó la presión en las Águilas, pero confían en revertir la situación. Así lo considera Santiago Baños, presidente del América, durante la presentación de los refuerzos.

"Estamos ilusionados con los jugadores que se sumaron a la plantilla. Apuntalamos posiciones especificas que buscábamos. En cuanto a salidas o llegadas, no lo podemos asegurar, no ha cerrado el periodo de transferencias en diferentes ligas del mundo. Si llega una oferta y un jugador llega a salir, buscaremos suplir esa baja. No puedo asegurar que estemos cerrados”, declaró el directivo azulcrema.

¿Satisfecho con el plantel? 🤔



🗣️ Esto dijo Santiago Baños, presidente del América



El directivo de las Águilas también habló sobre la situación de Sebastián Cáceres 🦅 pic.twitter.com/4e1BrpYfcn — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 22, 2025

Sobre el momento que viven los de Coapa, Baños enfatizó el pasado reciente en el que consiguieron seis títulos. Ironizó con la supuesta crisis de las Águilas y aseveró que así son las críticas en la institución azulcrema.

“Se saca de proporción el tema de las críticas. Venimos de un tricampeonato y pelear el tetra. Si eso es crisis, los demás equipos imagínate como están", lanzó contundente.

"Las críticas son así en este club, es el equipo que da de que hablar en todos los medios, el que ocupa más tiempo en los espacios deportivos. Así es, estamos acostumbrados, pero seguimos por el camino que creemos que es donde queremos estar", agregó.

🗣️ "Si nosotros estamos en crisis, cómo estarán los otros equipos entonces"



La declaración de Santiago Baños, presidente del América 🦅 pic.twitter.com/8CmRvd4EoY — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 22, 2025

¿Cuándo juega el América?

Las Águilas del América buscarán mantener el invicto en este Apertura 2025, el domingo frente a los Rojinegros del Atlas en el estadio Jalisco.

El cuadro capitalino suma 11 puntos y vienen de vencer (1-3) de manera contundente a los Tigres, también en calidad de visitante.