Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 6 del Apertura 2025; HOY, viernes 22 de agosto

El balón vuelve a rodar en el futbol mexicano este viernes 22 de agosto, con el inicio de una nueva jornada del Apertura 2025 de la Liga MX.

Hoy, con tres partidos que prometen estar llenos de emociones, arranca la Fecha 6 del torneo.

El pasado domingo concluyó la quinta jornada, por lo que este día el certamen volverá a tener actividad.

FC Juárez, Santos Laguna, Querétaro, Atlético San Luis, Tijuana y Chivas entrarán en acciones con el objetivo de sumar puntos para escalar posiciones en la tabla general.

Por tal motivo, los partidos de este día serán más que importantes porque un tercio del Apertura 2025 está cerca de finalizar.

Los seis equipos que verán actividad este viernes 22 de agosto necesitan acumular unidades para no rasgarse en la clasificación y poder acercarse o afianzarse a la zona del Play-In.

Lee También Liga MX: ¿Qué partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025 serán transmitidos en televisión abierta?

Tijuana, Santos Laguna y Atlético San Luis se encuentran ubicados en los últimos lugares del Repechaje, por lo que un triunfo les permitiría subir escalones importantes.

FC Juárez y Chivas no se pueden permitir una derrota porque permanecerían en últimos sitios de la tabla y podrían poner en riesgo su clasificación a la Liguilla, aunque todavía faltan varias jornadas por disputarse.

Mientras que el Querétaro intentará abandonar el fondo de la tabla, donde se ubica solamente con un punto de 15 disponibles.

Caba mencionar que este viernes 22 de agosto se pondrán en marcha tres partidos de la Jornada 6, el sábado continuará la actividad con cuatro y el domingo se cerrarán las acciones con dos encuentros.

Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX de este viernes 22 de agosto

FC Juárez vs Santos Laguna

Fecha: Viernes 22 de agosto

Hora 19:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Azteca/Caliente TV/Tubi

Querétaro vs Atlético San Luis

Fecha: Viernes 22 de agosto

Hora19:00

Estadio: Corregidora

Transmisión: Caliente TV/Tubi