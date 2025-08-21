Liga MX: ¿Qué partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025 serán transmitidos en televisión abierta?

La Jornada 6 del Apertura 2025 ya está aquí. El torneo local arranca una fecha más con la amarga noticia de haberse quedado sin representantes en la Leagues Cup, donde los cuatro clubes mexicanos fueron eliminados por los de la MLS.

Para esta nueva fecha del futbol mexicano, hubo solamente una modificación en el calendario. El partido de Mazatlán vs Tigres cambió de fecha, debido a la participación de los felinos en la competencia binacional, y pasó de viernes a sábado.

El duelo más llamativo de este fin de semana es el del Cruz Azul vs Toluca. Aunque ambas escuadras viven presentes distintos, las expectativas de este partido son altas por lo que representa cada equipo.

⚽️ Próximo partido ⚽️



🆚 Toluca

📆 Sábado 23 de agosto

⏰ 21:05

🏟️ Olímpico Universitario

🎟️ https://t.co/eYwkzlt6e8#AzulEsElPlan 💙 pic.twitter.com/Z2XKz7BAFv — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 21, 2025

Este viernes hay un total de tres partidos, para el sábado serán cuatro duelos, y para cerrar la jornada habrá dos en domingo.

Para esta jornada serán seis los partidos que podrán seguirse de manera gratuita, una gran noticia para la afición que quiere gozar de los juegos de la Liga MX.

Aquí te dejamos los partidos que serán transmitidos en televisión abierta.

Viernes 22 de agosto

FC Juárez vs Santos

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7

Sábado 23 de agosto

Monterrey vs Necaxa

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5

Mazatlán vs Tigres

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7

Partidos IMPERDIBLES en Azteca Deportes 🔥



FC Juárez recibe a Santos en el #ViernesBotanero y El Encanto abre sus puertas en la visita de Tigres a Mazatlán.



📅 22 de agosto / 23 de agosto

🕖 6:50 PM / 6:50 PM

📺 Azteca 7

💻 https://t.co/OqYzbKT3Ba

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/6EOIQH8gfG — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 21, 2025

Cruz Azul vs Toluca

Horario: 21:00 horas

Transmisión: Canal 5

Domingo 24 de agosto

Pumas vs Puebla

Horario: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5

Atlas vs América