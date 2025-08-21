Más Información

Diana Shnaider emociona a Monterrey y busca su quinto título en la WTA

Diana Shnaider emociona a Monterrey y busca su quinto título en la WTA

Tuca Ferretti expone al futbol mexicano; asegura que "arreglaron" partidos para perjudicar al Atlas

Tuca Ferretti expone al futbol mexicano; asegura que "arreglaron" partidos para perjudicar al Atlas

Exjugador de la Liga MX abandonó las canchas; comienza carrera como cantante de salsa

Exjugador de la Liga MX abandonó las canchas; comienza carrera como cantante de salsa

Jorge León, el “Abogado Pateador”: un referente mexicano que combina el derecho, el deporte y la inspiración

Jorge León, el “Abogado Pateador”: un referente mexicano que combina el derecho, el deporte y la inspiración

Liga MX: ¿Qué partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025 serán transmitidos en televisión abierta?

Liga MX: ¿Qué partidos de la Jornada 6 del Apertura 2025 serán transmitidos en televisión abierta?

La Jornada 6 del Apertura 2025 ya está aquí. El torneo local arranca una fecha más con la amarga noticia de haberse quedado sin representantes en la donde los cuatro clubes mexicanos fueron eliminados por los de la MLS.

Para esta nueva fecha del futbol mexicano, hubo solamente una modificación en el calendario. El partido de Mazatlán vs Tigres cambió de fecha, debido a la participación de los felinos en la competencia binacional, y pasó de viernes a sábado.

El duelo más llamativo de este fin de semana es el del Cruz Azul vs Toluca. Aunque ambas escuadras viven presentes distintos, las expectativas de este partido son altas por lo que representa cada equipo.

Lee también:

Este viernes hay un total de tres partidos, para el sábado serán cuatro duelos, y para cerrar la jornada habrá dos en domingo.

Para esta jornada serán seis los partidos que podrán seguirse de manera gratuita, una gran noticia para la afición que quiere gozar de los juegos de la Liga MX.

Aquí te dejamos los partidos que serán transmitidos en televisión abierta.

Viernes 22 de agosto

FC Juárez vs Santos

  • Horario: 19:00 horas
  • Transmisión: Azteca 7

Sábado 23 de agosto

Monterrey vs Necaxa

  • Horario: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5

Mazatlán vs Tigres

  • Horario: 19:00 horas
  • Transmisión: Azteca 7

Cruz Azul vs Toluca

  • Horario: 21:00 horas
  • Transmisión: Canal 5

Domingo 24 de agosto

Pumas vs Puebla

  • Horario: 17:00 horas
  • Transmisión: Canal 5

Atlas vs América

  • Horario: 21:00 horas
  • Transmisión: Canal 5

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios