Javier Aguirre asistió al duelo entre Inter de Miami y Tigres; el Vasco usó el palco de David Beckham a ras de cancha

Javier Aguirre fue visto en el Chase Stadium la noche del miércoles durante la victoria del Inter de Miami sobre Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup. El director técnico de la Selección Mexicana se encontraba con su familia en uno de los palcos a nivel de cancha.

Si la intención del timonel tricolor era ver en vivo a Lionel Messi, se quedó con las ganas. Javier Mascherano, técnico del Inter de Miami, no convocó al astro argentino para el partido ya que arrastra una lesión. El palco otorgado por la Major League Soccer (MLS) es donde suele ver los partidos David Beckham, dueño del conjunto de la Florida.

En la plantilla de Tigres no hay un solo futbolista que haya formado parte de la última convocatoria del tricolor. Aguirre no ha contemplado prácticamente a ninguno de los elementos felinos durante su tercera etapa al mando de la Selección Mexicana.