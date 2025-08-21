Nicolás Larcamón espera mantener la fortaleza que han tenido en Ciudad Universitaria; "Es un lugar en el que tenemos entrega total"

Cruz Azul ha encontrado en el Estadio Olímpico Universitario una sede que, más allá de ser temporal, le ha traído buenos resultados deportivos, convirtiéndose en un campo complicado para rivales nacionales e internacionales.

La buena racha de los celestes, quienes se mudaron en enero de 2025, ha permitido a los aficionados cementeros sentirse cómodos y ver a su equipo mantener una buena racha de resultados positivos.

Con un total de trece juegos como local en CU —nueve de Liga MX y cuatro de Concachampions— La Máquina se mantiene sin conocer la derrota, logrando incluso levantar el título de la Concacaf Champions Cup 2025, al vencer a Vancouver Whitecaps.

Los números positivos causaron la reacción de Nicolás Larcamón, quien, previo a enfrentar a Toluca, habló de la valía de la cancha de Pumas, pero aseguró que un equipo como Cruz Azul se siente local en cualquier plaza gracias a su grandeza.

"La idea es alimentar esa sinergia. Cruz Azul se siente siempre en casa por la fuerza que nos acompaña en todos lados. Es importante mantener la fortaleza en nuestra localía; es algo clave para la fase regular y la liguilla. El compromiso cada vez que estamos en CU tiene que ver con nuestra afición. Es un lugar en el que tenemos entrega total".

Larcamón, que se levantó de la presión tras el fracaso en la Leagues Cup 2025, lanzó elogios a su siguiente rival y aceptó que será una buena prueba para entender los alcances de su equipo.

"Siempre el deseo es regalarle a la afición esas noches que los hagan vibrar. Toluca es un equipo con un proyecto que lleva tiempo, es una estructura que tiene continuidad. Es una gran oportunidad para nosotros, una prueba que llega en buen momento y que se debe reafirmar en otras instancias", finalizó.