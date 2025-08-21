Nicolás Larcamón deja en el aire la continuidad de Gonzalo Piovi; "Todavía está el mercado abierto"

Cruz Azul vive desde hace unos días momentos de incertidumbre, luego de darse a conocer la posible salida de uno de sus referentes a la MLS, situación que ante los rumores, aclaró Nicolás Larcamón.

En conferencia de prensa, el técnico argentino habló sobre el caso de Gonzalo Piovi, defensor que estuvo en la órbita del Inter Miami y cuya permanencia en La Máquina parece cada vez más segura.

Con serenidad, Larcamón reiteró que todavía pueden ocurrir movimientos, al mantenerse abierto el mercado de transferencias, pero resaltó que en caso de seguir en la institución, el futbolista continuará con el compromiso que lo caracteriza.

"Todavía está el mercado abierto y no podemos dar por cierta ninguna situación. Estoy seguro de que, si Gonzalo se queda con nosotros, será una gran noticia. Confío en su profesionalismo, sé que siente los colores como pocos y nos seguirá aportando".

Nicolás, quien mantiene una racha invicta en el Apertura 2025, hizo un balance de lo que ha sido el primer tercio del semestre, estableciendo que, si bien hubo algunos problemas, el equipo sigue en construcción hacia su mejor versión.

"Ha sido un inicio de torneo complejo. La buena noticia es que, en el conjunto, tenemos la mentalidad de sumar. No nos ha ido muy bien, pero sabemos que el reto es hacer una buena fase regular. Estamos construyéndonos, pero estamos en un buen momento".

Con el objetivo de seguir por el buen camino, el estratega celeste se refirió a su próximo compromiso, en el que enfrentará a Toluca, vigente campeón de la Liga MX, y que será una prueba importante para su equipo.

"Es un partido muy lindo para preparar y afrontar. Es un rival que compite por los mismos objetivos que nosotros. Es una gran semana. Confío en que tendremos una gran presentación; de ganar, será un paso firme".