Exjugador de la Liga MX abandonó las canchas; comienza carrera como cantante de salsa

Decir adiós a las canchas es una de las decisiones más difíciles para los futbolistas, quienes, luego de una vida intensa y llena de rutinas, no encuentran qué hacer al retirarse.

Ante esta situación, varios exjugadores incursionan en diferentes ámbitos. Uno de esos casos fue el del atacante ecuatoriano Joffre Guerrón, quien durante su carrera tuvo un paso por la Liga MX.

El exjugador de Tigres y Pumas, conocido por su potencia como principal arma en los estadios mexicanos, sorprendió a sus seguidores al incursionar en el mundo de la música y mostrar su gran voz.

Guerrón, quien fue un referente en su país, no dudó en explorar géneros como la salsa y el reguetón, dejando evidencia en redes sociales que, con el paso de los años, se ha vuelto viral.

Foto: Imago7

El atacante, quien se despidió del fútbol en 2019, cuenta con un canal de YouTube en el que interpreta algunos temas musicales que, en su momento, recibieron buenos comentarios.

Actualmente, en YouTube, el exjugador acumula 260 mil reproducciones en seis videos, siendo su última incursión en 2020, año en el que grabó un videoclip llamadoLatinas, en compañía de la artista Morei.