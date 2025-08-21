Javier Aquino se disculpa con la afición de Tigres tras errores ante Inter Miami; "Fue una noche difícil"

Más Información

Tigres consumó hace unas horas un nuevo fracaso bajo las órdenes de Guido Pizarro, al caer en los cuartos de final de la Leagues Cup (2-1) ante el Inter Miami.

El equipo mexicano, que apenas unas horas antes había perdido como local en la Liga MX ante el América, no logró reponerse del impacto y quedó muy lejos de su objetivo a nivel internacional.

El descalabro generó de inmediato una lluvia de críticas sobre el conjunto felino, especialmente hacia Javier Aquino, experimentado jugador que se vio involucrado en las dos anotaciones del equipo de la MLS, al cometer los penaltis que definieron el encuentro.

Tras el resultado negativo y ante la presión de los seguidores, Javier Aquino decidió compartir un mensaje de disculpa en el que asumió la responsabilidad por la derrota.

“Este mensaje es solo para pedir una disculpa al Club Tigres y a todos mis compañeros, cuerpo técnico, staff y afición. Fue una noche difícil para mí, dos jugadas que marcaron el rumbo del partido. Asumo la responsabilidad, me toca dar la cara y seguir luchando por la grandeza de este club, como lo he hecho siempre”, mencionó.

El exjugador de Cruz Azul, quien ha levantado varios trofeos con los universitarios, reiteró que seguirá trabajando y agradeció los mensajes de apoyo.

“Seguiré trabajando con humildad y dedicación para levantarme de este momento y devolverle a este equipo y su gente la confianza que siempre me han brindado. Gracias por estar en las buenas y en las malas”.

