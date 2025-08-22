Voto de confianza para Gabriel Milito; Jair Pereira ve al argentino como un acierto en Chivas

Gabriel Milito y Chivas buscan utilizar a Tijuana para cosechar un resultado positivo, para de esta forma calmar un poco las dudas sobre el proyecto, que arrancó ilusionando a la afición por lo demostrado en pretemporada. “Tuvieron una gran pretemporada, ganaron un par de torneos y muchos partidos amistosos, pero al final del día no es lo mismo cuando te enfrentas a la Liga”, comentó Jair Pereira.

El excapitán del Rebaño considera que la llegada de Milito fue planeada quirúrgicamente, afirmando su confianza en el argentino y dejando claro que los jugadores deben responder en el campo. “No pongo en tela de juicio el trabajo de Milito. Yo sé que para que llegara estuvo bien analizado. Es un técnico que entrena bastante bien, pero ahora le veo más responsabilidad al jugador: que crean, se unan, que todos jueguen en una misma idea y surjan líderes”.

El presente rojiblanco no es tan alentador, pero Pereira considera que el Rebaño ha mostrado una faceta distinta a la de otras temporadas, aunque también resalta los errores que han sentenciado al propio club. “[Chivas] sí ha mostrado una cara diferente, más dinámica, pero se han equivocado”.

Con tres puntos, los rojiblancos están en el lugar 16 de la clasificación, firmando un arranque de torneo muy pobre; han ganado un partido y perdido tres. Hoy se miden a los Xolos de Tijuana, que llegan de pegarle al líder del Apertura 2025, el Pachuca.