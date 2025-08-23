Menor de edad se encuentra en terapia intensiva tras pelotazo en estadio de los Diablos Rojos del México; piden ayuda en redes sociales

Más Información

“No pierda de vista la pelota”, menciona el sonido local del estadio cada que un batazo de foul termina en las butacas del inmueble capitalino.

Aquella simple advertencia es la única medida preventiva para aficionados de ciertas zonas que no están protegidas del impacto de una pelota.

Tal fue el caso de Simón Falah-Assadi Martínez, quien acudió el miércoles al primer juego de la Serie de Zona entre los Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla.

Un batazo de foul que fue a dar hasta el segundo nivel del estadio impactó de lleno en el cráneo del menor de 9 años.

El infante fue atendido de inmediato en el estadio Alfredo Harp Helú. Una vez que se descartó una conmoción, el menor pudo regresar a su hogar en donde la pesadilla de su familia comenzó.

Anna Luisa Martínez — madre de Simón Falah — reveló que el menor presentó dolores de cabeza y vomito por lo que decidieron llevarlo al hospital.

“Pensamos que era un recargo hasta que empezó a tener coágulos en el vómito y lo llevamos al hospital y el doctor nos dice que no es normal porque no tiene nada en el estómago, entonces le hacen una tomografía, sale que tenía una hemorragia considerable que le estaba comprimiendo parte del cerebro”, mencionó Martínez en entrevista con Récord.

Buscan apoyo para Simón

La familia relata que no cuenta con un seguro de gastos médicos para cubrir los cuidados de Simón, quien se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ángeles del Pedregal, en la .

La razón de haber acudido a dicho hospital es que ahí es donde trabaja el pediatra del menor. Además del apoyo económico que la familia ha pedido a través de redes sociales, se suma la necesidad de cubrir con el uso de sangre para Simón, por lo que han iniciado una campaña para encontrar donadores de sangre tipo O+.

