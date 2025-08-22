Los Diablos Rojos del México continúan invictos en la Postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). La novena que dirige el manager Lorenzo Bundy venció 8-2 a Pericos de Puebla en el estadio Alfredo Harp Helú, consiguiendo así su sexta victoria consecutiva en estos Playoffs.

Aún sin conocer la derrota, la Pandilla Escarlata viajará a Puebla para reanudar la Serie de Zona Sur en la que enfrentan al conjunto emplumado. La ofensiva capitalina atraviesa un gran momento en el camino al bicampeonato de la LMB.

Los nueve bateadores que Bundy colocó en su lineup la noche del jueves, lograron embasarse y siete de ellos incluso anotaron carrera. La serpentina de los Diablos también ha estado en gran nivel. Brooks Hall y Ricardo Pinto, abridores de los juegos 1 y 2, tuvieron salidas de calidad en el montículo.

Los Diablos Rojos del México reanudarán serie este sábado 23 de agosto en el parque Hermanos Serdán de la ciudad de Puebla.

¿Dónde y a qué hora ver los próximos juegos de los Diablos Rojos del México en Postemporada?

Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla (Juego 3)

Fecha: Sábado 23 de agosto

Hora: 16:00 horas

Transmisión: Canal Once, TVC Deportes, AYM Sports y Multimedios

Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla (Juego 4)

Fecha: Domingo 24 de agosto

Hora: 14:00 horas

Transmisión: Canal Once, TVC Deportes, AYM Sports y Multimedios

¿Cómo van las otras series en LMB?

Todas las Series de Zona, tanto en el Norte como en el Sur, marchan 2-0. Solo los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca — ambos propiedad de Alfredo Harp Helú — aprovecharon su localía en los dos primeros duelos. Los escarlatas vencieron dos veces a Pericos de Puebla y la tropa bélica hizo lo propio con Piratas de Campeche.

Los Charros de Jalisco fueron a la Comarca Lagunera a conseguir dos triunfos de oro ante Algodoneros de Unión Laguna, mientras que Sultanes de Monterrey le pegó en par de ocasiones a Tecolotes de los Dos Laredos en calidad de visitante.