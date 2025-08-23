Abierto GNP Seguros: Estas son todas las campeonas en la historia del torneo

Después de 17 ediciones, el Abierto GNP Seguros de Monterrey nos sigue regalando historias inolvidables y este sábado no será la excepción, con la definición de las campeonas en la rama de singles y dobles.

Desde su primera edición en 2009 hasta el día de hoy, distintas tenistas del mejor circuito del mundo pasaron por el Abierto de Monterrey a demostrar su grandeza y lograr victorias históricas.

Hasta hoy, raquetas de 11 países distintos se coronaron en Monterrey, siendo Rusia el país más laureado, en parte gracias a Anastasia Pavlyuchenkova, que ganó cuatro veces el trofeo y se mantiene como la máxima ganadora.

Por ahora, ninguna tenista de Latinoamérica ha conquistado Monterrey.

En esta edición hubo cuatro excampeonas presentes en el cuadro principal, pero ninguna logró llegar a la final. A falta de que se juegue la semifinal postergada por lluvia entre Ekaterina Alexandrova y Marie Bouzková, Diana Shnaider podría unirse a la lista de campeonas en la Sultana del Norte.

A continuación, les dejamos la lista completa de las campeonas en la historia del torneo.

TODAS LAS CAMPEONAS DEL ABIERTO GNP SEGUROS

2009 - Marion Bartoli (Francia) 2010 - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 2011 - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 2012 Tímea Babos (Hungría) 2013 - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 2014 - Ana Ivanović (Serbia) 2015 - Timea Bacsinszky (Suiza) 2016 - Heather Watson (Gran Bretaña) 2017 - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 2018 - Garbiñe Muguruza (España) 2019 - Garbiñe Muguruza (España) 2020 - Elina Svitólina (Ucrania) 2021 - Leylah Fernandez (Canadá) 2022 - Leylah Fernandez (Canadá) 2023 - Donna Vekić (Croacia) 2024 - Linda Nosková (República Checa)

