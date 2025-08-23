Más Información

Abierto GNP Seguros: Estas son todas las campeonas en la historia del torneo

Cruz Azul vs Toluca: Horario y transmisión de la Jornada 6 de la Liga MX; HOY, sábado 23 de agosto

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 6 del Apertura 2025; HOY, sábado 23 de agosto

Chivas se roba los mejores MEMES tras rescatar empate con Tijuana; las redes sociales reaccionan

Abierto GNP Seguros: Semifinal y final se jugarán hoy, sábado 23 de agosto; la lluvia postergó los partidos

Después de 17 ediciones, el nos sigue regalando historias inolvidables y este sábado no será la excepción, con la definición de las campeonas en la rama de singles y dobles.

Desde su primera edición en 2009 hasta el día de hoy, distintas tenistas del mejor circuito del mundo pasaron por el Abierto de Monterrey a demostrar su grandeza y lograr victorias históricas.

Hasta hoy, raquetas de 11 países distintos se coronaron en Monterrey, siendo Rusia el país más laureado, en parte gracias a Anastasia Pavlyuchenkova, que ganó cuatro veces el trofeo y se mantiene como la máxima ganadora.

Por ahora, ninguna tenista de Latinoamérica ha conquistado Monterrey.

En esta edición hubo cuatro excampeonas presentes en el cuadro principal, pero ninguna logró llegar a la final. A falta de que se juegue la semifinal postergada por lluvia entre Ekaterina Alexandrova y Marie Bouzková, Diana Shnaider podría unirse a la lista de campeonas en la Sultana del Norte.

A continuación, les dejamos la lista completa de las campeonas en la historia del torneo.

TODAS LAS CAMPEONAS DEL ABIERTO GNP SEGUROS

  1. 2009 - Marion Bartoli (Francia)
  2. 2010 - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia)
  3. 2011 - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia)
  4. 2012 Tímea Babos (Hungría)
  5. 2013 - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia)
  6. 2014 - Ana Ivanović (Serbia)
  7. 2015 - Timea Bacsinszky (Suiza)
  8. 2016 - Heather Watson (Gran Bretaña)
  9. 2017 - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia)
  10. 2018 - Garbiñe Muguruza (España)
  11. 2019 - Garbiñe Muguruza (España)
  12. 2020 - Elina Svitólina (Ucrania)
  13. 2021 - Leylah Fernandez (Canadá)
  14. 2022 - Leylah Fernandez (Canadá)
  15. 2023 - Donna Vekić (Croacia)
  16. 2024 - Linda Nosková (República Checa)

