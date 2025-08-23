Abierto GNP Seguros: Semifinal y final se jugarán hoy, sábado 23 de agosto; la lluvia postergó los partidos

Este sábado llega a su fin la decimoséptima edición del Abierto GNP Seguros de Monterrey, después de una jornada en la que la lluvia postergó los partidos de semifinales, mismas que se jugarán este sábado temprano, para dar tiempo de descanso a las jugadoras que lleguen a la final.

Al rededor de las 20:00 horas, en medio de un empate 2-2 en el primer set entre Ekaterina Alexandrova y Marie Bouzková, la lluvia se hizo presente en el Club Sonoma y no cesó hasta pasadas las 23:00 horas. Para ese entonces, la WTA tomó la decisión de postergar el partido para este sábado.

Al mismo tiempo, debía jugarse la semifinal de dobles entre Linda Noskova y Rebecca Šramkova contra Alexandra Panova y Guo Hanyu; sin embargo, las primeras se retiraron con el partido 1-4 en el primer set, por lo que Panova y Hanyu clasificaron a la gran fina.

Lee también Diana Shnaider es la primera finalista del Abierto GNP Seguros; busca quinto título en WTA

🚨 REPROGRAMADO 🚨



El partido de semifinales del Abierto GNP Seguros entre Marie Bouzková y Ekaterina Alexandrova se reanudará este sábado a las 11:30 horas.



El partido se suspendió por lluvia cuando iban 2-2 en el primer set.



Este sábado se jugará el resto del partido. pic.twitter.com/1cyeUzVfSm — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 23, 2025

Este sábado, a partir de las 11:30 horas, se reanudará la actividad del Abierto de Monterrey para seguir con el calendario programado, ya que las jugadoras, en su gran mayoría, viajarán este domingo a Nueva York para prepararse de cara al US Open.

Marie Bouzková y Ekaterina Alexandrova continuarán su partido a partir de las 11:30 horas en la cancha central del estadio GNP Seguros, y no antes de las 16:00 horas, se llevará a cabo la final de dobles entre las parejas conformadas por Guo Hanyu/Alexandra Panova y Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martínez.

Finalmente, Diana Shnaider y la ganadora del duelo entre Alexandrova y Bouzková se enfrentarán en la gran final de singles no antes de las 18:30 horas.

Lee también Gianni Infantino entregó a Donald Trump el trofeo de la Copa del Mundo "por ser un ganador"; así fue el encuentro en la Casa Blanca