El Gran Premio de Miami es obligado a adelantar la arrancada debido al mal clima

El Gran Premio de Miami, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad del estado de Florida adelantará tres horas su salida, debido a la elevada posibilidad de tormentas que apuntan los pronósticos meteorológicos.

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Así lo acaba de hacer público la FIA (Federación Internacional del Automovilismo), que, tras mantener conversaciones con la FOM -el principal organismo responsable de la F1- y el promotor de la prueba, informó de que la salida de la prueba se dará tres horas antes de lo previsto inicialmente. La hora original para el arranque estaba pactado para las 16 horas locales.

¿A qué hora dará inicio el GP de Miami?

A través de la página oficial de la Fórmula 1 la hora estipulada para México será a las 11:00 horas.

"Se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00, hora local, debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera", reza el comunicado hecho público este sábado por la FIA en el circuito de Florida.

"Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal", añade el mensaje de la Federación Internacional.