Daniel Suárez acelera rumbo a los Playoffs de Nascar Cup Series; sólo le sirve una victoria en Daytona

Daniel Suárez es consciente de que su desempeño en la temporada 2025 de la Nascar Cup Series ha tenido muchos altibajos. Sin embargo, no todo está perdido, debido a que si gana este sábado por la noche en el Daytona International Speedway podrá meterse a los Playoffs.

“Es la última carrera de la temporada regular, no va a ser nada fácil, pero estamos bien preparados, ojalá que podamos estar peleando al frente, que tengamos un poquito de suerte con los accidentes y que podamos hacer la mejor labor posible con las cosas que podemos controlar”, comentó el regiomontano a El Universal Deportes.

El piloto número 99 de Trackhouse Racing adelantó que la competencia en Daytona Beach no será nada sencilla, debido que sólo quedan dos de los 18 lugares disponibles para la fase final y todos saldrán en búsqueda del triunfo que los lleve a pelear por el campeonato.

A big night under the lights. @Blaney will lead the field to green tomorrow at @DAYTONA. pic.twitter.com/iE4BKKFvVA — NASCAR (@NASCAR) August 22, 2025

“Tenemos que ganar la carrera, igual que muchos otros pilotos, pero tenemos que controlar lo que podamos controlar y tratar de hacer una buena labor con eso y ver cómo suceden las cosas. Si pasa, grandioso, pero si no ocurre, tenemos que seguir enfocándonos en ganar carreras.

“En Richmond tuvimos un gran fin de semana, yo creo que uno de los mejores del año, tuvimos muy buena velocidad y debemos tener más fines de semana así si queremos ganar en esta temporada”, agregó.

Finalmente, Daniel Suárez se dijo satisfecho luego de que fue reconocido en el Consulado de México en Orlando, Florida, por su contribución como piloto mexicano radicado en Estados Unidos.

“Sí, es un gran orgullo para mí poder estar el día de hoy aquí en el Consulado Mexicano en Orlando. Me siento muy contento, muy orgulloso. La cosa en la cual estoy más orgulloso de todo es de poder compartir mi historia, de ser mexicano y de venir de Monterrey, de inicios muy humildes y el día de hoy de poder conectar con toda mi comunidad, es algo con lo cual me siento muy afortunado, muy orgulloso y poder estar aquí y ser reconocido es un momento muy bonito”, concluyó.