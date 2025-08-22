Liga MX Femenil vs Barcelona Femenil: Horario y dónde ver EN VIVO partido Duelo de Estrellas 2025; HOY viernes 22 de agosto

Más Información
Luego de varios meses de espera, el duelo en el estadio Universitario de la UANL finalmente llegó, en punto de las 8:30 pm (Hora del Centro de México)las jugadores estrella de la Liga MX se verán las caras con el Barcelona Femenil, en un Duelo de Estrellas que tiene altas expectativas.
Jennifer Hermoso, referente de Tigres y las estrellas de la Liga MX Femenil se medirán ante unas Blaugranas que llegan como las mejores del mundo. Aquí te presentamos el horario y los canales para que puedas ver en vivo este electrizante choque.
La escuadra española jugará su primer encuentro en su tour de México luego de haberse coronado con la Copa Cataluña Femenil tras vencer al Levante Badalona (1-0) en lo que fue su segundo título del año.
Del otro lado, las jugadoras del balompié mexicano se alistan, además de para los 90 minutos, también para despedir a Lizbeth 'La Maga' Ovalle, quien jugará su último partido como futbolista en México luego de más de 5 años en Tigres, para irse al Orlando Pride de la NWSL
¿Cuándo y dónde ver el partido de la Liga Mx Femenil ate el Barcelona Femenil?
- Fecha: viernes 22 de agosto 2025
- Horario: 20:30 horas (centro de México)
- Sede: Estadio Universitario, Monterrey, Nuevo León
- Transmisión: Canal 6, FutFem (YouTube), TUDN y Vix
