Selección Mexicana presenta convocatoria para el primer microciclo; serán dos días de concentración

Liga MX Femenil vs Barcelona Femenil: Horario y dónde ver EN VIVO partido Duelo de Estrellas 2025; HOY viernes 22 de agosto

Abierto de Monterrey: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales; HOY, viernes 22 de agosto

La FIFA reveló los detalles sobre el sorteo del próximo Mundial 2026; conoce la fecha y sede del evento

Los Diablos Rojos del México mantienen el invicto en Postemporada; están a dos triunfos de la Final de Zona Sur

Luego de varios, el duelo en el estadio Universitario de la UANL finalmente llegó, en punto de las 8:30 pm (Hora del Centro de México)las jugadores estrella de la Liga MX se verán las caras con el Barcelona Femenil, en un Duelo de Estrellas que tiene altas expectativas.

Jennifer Hermoso, referente de Tigres y las estrellas de la Liga MX Femenil se medirán ante unas Blaugranas que llegan como las mejores del mundo. Aquí te presentamos el horario y los canales para que puedas ver en vivo este electrizante choque.

FOTO: EFE
La escuadra española jugará su primer encuentro en su tour de México luego de haberse coronado con la Copa Cataluña Femenil tras vencer al Levante Badalona (1-0) en lo que fue su segundo título del año.

Del otro lado, las jugadoras del balompié mexicano se alistan, además de para los 90 minutos, también para despedir a Lizbeth 'La Maga' Ovalle, quien jugará su último partido como futbolista en México luego de más de 5 años en Tigres, para irse al Orlando Pride de la NWSL

Orlando Pride anuncia a Lizbeth Ovalle; se convierte en el fichaje más caro del futbol femenil / Foto: Imago7
¿Cuándo y dónde ver el partido de la Liga Mx Femenil ate el Barcelona Femenil?

  • Fecha: viernes 22 de agosto 2025
  • Horario: 20:30 horas (centro de México)
  • Sede: Estadio Universitario, Monterrey, Nuevo León
  • Transmisión: Canal 6, FutFem (YouTube), TUDN y Vix

