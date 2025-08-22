Xolos vs Chivas: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 de la Liga MX; HOY viernes 22 de agosto

Hoy viernes arrancan las emociones de la Liga MX, y para finalizar, en punto de las 21:00 horas (Horario del Centro de México), Xolos recibe a Chivas en el estadio Caliente, en Tijuana.

El conjunto dirigido por Sebastián Abreu, aprovechará la localía para continuar su buena racha en el torneo. Aunque enfrente estarán unas Chivas que buscan con urgencia sumar de tres puntos.

Gilberto Mora en su gol contra Pachuca / Foto: Imago7

Lee también Ricardo La Volpe no aprueba la llegada de Edson Álvarez al Fenerbahce; "Va a una liga mucho más inferior"

La escuadra fronteriza logró conquistar su segunda victoria del torneo luego de vencer (2-0) a los Tuzos del Pachuca en su visita al estadio Hidalgo. A día de hoy ocupan el séptimo lugar de la tabla general, con ocho unidades.

Por otro lado, Gabriel Milito y el Rebaño están en un bache. Tres derrotas en el certamen, segunda al hilo luego de perder ante los Bravos de Juárez en la última fecha. Se sitúan en el decimosexto lugar, con sólo tres puntos.

Chivas le "regala" su primera victoria a los Bravos de Juárez / Foto: Imago7

¿Cuándo y dónde ver Xolos vs Chivas de la Jornada 6 de la Liga MX?

Fecha : viernes 22 de agosto 2025

: viernes 22 de agosto 2025 Horario : 21:00 horas (Centro de México)

: 21:00 horas (Centro de México) Sede : Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: FOX, Caliente TV y Tubi

Lee también Escorpión Dorado dice que le robaron en la pelea contra Franco Escamilla en Supernova Strikers; "Un empate era lo ideal"